Italiaonline, Chiamparino: azienda ritiri licenziamenti

Roma, 20 mar. - "Ci aspettiamo che con l'autorevolezza del tavolo ministeriale riflettano e ritirino i licenziamenti e rivedano il piano industriale. Si ricominci a discutere". Ad affermarlo è il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, arrivando al ministero dello Sviluppo economico in occasione del tavolo su Italiaonline. L'azienda ha annunciato 400 licenziamenti e 241 trasferimenti di lavoratori dalla sede di Torino a quella di Milano.

"Non sono particolarmente ottimista - ha aggiunto Chiamparino - però agli incontri si va sempre con la speranza che servano per ragionare da tutte e due le parti. In questo caso è soprattutto l'azienda che deve riflettere sui suoi comportamenti e sulle conseguenze di questi comportamenti".