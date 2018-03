Roma, 20 mar. - Per la gestione dei rifiuti "il nostro Paese è contemporaneamente uno dei più avanzati per l'economia circolare e tuttavia ancora non ha raggiunto i target di raccolta differenziata, ci sono molte differenze tra le zone". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo alla presentazione del 'Rapporto Ambiente di Sistema (Snpa) - Annuario dei dati ambientali (Ispra)' alla Camera.