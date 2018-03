Zingaretti lancia il "Manifesto per un nuovo Pd"... -2

Roma, 20 mar. - Un altro e ultimo punto che Zingaretti mette in evidenza nel suo "Manifesto per un nuovo Pd" è "aiutare la crescita di una generazione più colta, consapevole, libera, non solo dentro il partito, e' una scelta prioritaria sull'idea di Paese. Per risollevare le sorti dell'Italia noi abbiamo bisogno dei giovani. Di imparare da loro".

Insomma, si tratta di "mettere al centro un nuovo modello di sviluppo, la loro creatività, forza intelligenza e fantasia. Per risollevare il Paese serve un netto nuovo investimento sul capitale umano, a cominciare dai giovani, o l'Italia non ce la farà mai. Un investimento generale non solo sulle elites ma sul 'popolo' dei giovani: perchè serve in ugual misura lo scienziato che dovrà inventare e il nuovo meccanico che dovrà riparare".

"Occorre, dunque, coraggio e capacità di rigenerare un intero campo della democrazia. C'è tanto cammino da fare; mi sento impegnato, nelle forme che la politica deciderà, a dare una mano: perchè il momento non permette a nessuno di ritrarsi in posizioni protette e rassicuranti", conclude il presidente della Regione Lazio.