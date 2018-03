Gentiloni: su consumo suolo lezione non ancora imparata

Roma, 20 mar. - Sul consumo di suolo "facciamo comunque fatica a imparare la lezione, perchè uno dei dati più sorprendenti è il fatto che nonostante la crisi e la consapevolezza ambientale che ha fatto passi avanti enormi, il consumo di suolo continua e questa spinta culturale ha avuto dei risultati, però c'è ancora molto da fare". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo alla presentazione del 'Rapporto Ambiente di Sistema (Snpa) - Annuario dei dati ambientali (Ispra)' alla Camera.

"Questa fotografia - ha aggiunto - testimonia l'impegno delle autorità e la consapevolezza dei cittadini, che ha consentito di fare dei passi in avanti. E contemporaneamente la fotografia ci dice che l'allarme non è cessato e che più che mai ci interpella sul piano globale e locale e che i cittadini hanno ben chiaro questo tema. E' importante per chi ha responsabilità di governo, a tutti i livelli, per chi ha un ruolo rilevante nella società e nell'economia, che ci sia consapevolezza dell'allarme su questi temi, ma anche dell'enorme opportunità che rappresentano perchè dalla green economy e dall'economia circolare viene una innovazione che può contribuire alla grande sfida del lavoro ed è un settore in cui l'Italia è molto competitiva".