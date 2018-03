Aeronautica e Agenzia Spaziale firmano accordo su attività volo -3

Roma, 20 mar. - Nelle parole del generale Vecciarelli "la firma dell`Accordo rappresenta la volontà di collaborazione e stretta interrelazione tra le Istituzioni militari e civili, con l`intento di costruire una governance nazionale con il supporto dell`industria, per garantire quel dominio aerospaziale, inteso come naturale estensione di quello aeronautico, essenziale per esigenze di difesa nazionale e lo sviluppo di capacità duali in un settore in forte sviluppo."

"L`accordo firmato oggi apre la strada a studi biomedici di avanguardia sulle condizioni umane nei voli suborbitali e spaziali", ha aggiunto il presidente dell`Asi, Battiston. "La storica collaborazione tra l`Agenzia Spaziale Italiana e la Difesa si inserisce nel nuovo quadro disegnato dalla nuova legge sull`aerospazio che coinvolge il governo nel suo complesso e l`industria con l`obiettivo di rafforzare le capacità nazionali in un settore strategico".