Gentiloni: cambiamento climatico questione fondamentale

Roma, 20 mar. - "Certamemnte in cima alle preoccupazioni internazionali c'è la questione climatica, ma abbiamo visto, i cittadini italiani lo hanno visto e sperimentato, come non sia solo una questione globale, che riguarda l'Africa o i mari artici ma diventa una questione, il cambiamento climatico, che ha conseguenze visibili e misurabili a casa nostra. Abbiamo sperimentato un alternarsi e combinarsi di precipitazioni inusuali e di siccità intensa che hanno fatto ad esempio decidere al governo svariati stati di emergenza legati alla questione siccità". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo alla presentazione del 'Rapporto Ambiente di Sistema (Snpa) - Annuario dei dati ambientali (Ispra)' alla Camera.

"Questo impegno internazionale - ha aggiunto - deve proseguire. L'Italia già nel G7 di Taormina ha fatto il possibile affinchè la decisione degli Usa non portasse a un indebolimento della struttura degli accordi di Parigi. C'è molto da fare sul piano politico e diplomatico e per ridurre le emissioni".

In particolare come Paese, ha ricordato, "ci siamo dati una strategia energetica nazionale con obiettivi ambiziosi: la totale fuoriuscita dal carbone nella produzione termoelettrica da qui al 2025, siamo già abbastanza avanti nell'utilizzo delle rinnovabili che hanno raggiunto in anticipo l'obiettivo del 2020 del 17%. L'Italia è piuttosto avanti su una questione che in molti Paesi europei è cruciale. Ad esempio nella formazione del nuovo governo in Germania il primo tentativo si è bloccato su due questioni, una era quella dei tempi di decarbonizzazione".