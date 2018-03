Gentiloni: non disperdere sforzi e curare ferite sociali

Roma, 20 mar. - In una fase politica "di transizione" i cittadini chiedono di "non disperdere la fatica fatta" e di curare le "ferite sociali ancora aperte". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo alla presentazione del 'Rapporto Ambiente di Sistema (Snpa) - Annuario dei dati ambientali (Ispra)' alla Camera.

"Siamo - ha detto - in una fase politica di transizione e in questa fase è fondamentale avere al centro l'interesse dei cittadini che ci chiedono due cose. In primo luogo non disperdere la fatica fatta in questi anni da famiglie, imprese e cittadini per tirarsi fuori dalla crisi e di usare i buoni risultati raggiunti per curare le ferite sociali ancora aperte. Perchè i grandi risultati macroeconomici non curano le ferite. E poi ci chiedono di guardare al futuro, non ai prossimi giorni, ma ai prossimi anni e decenni e se si guarda lontano viene chiarissimo che affrontare le sfide ambientali è una delle cose più importanti che possiamo fare per il nostro paese".