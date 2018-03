Caso Skripal, scienziato russo ammette: ho lavorato al Novichok -2

Roma, 20 mar. - Rink ha precisato di avere lavorato in un laboratorio di Stato nella città di Shikhan per 27 anni. "Un grande gruppo di specialisti a Shikhan e Mosca ha lavorato al Novichok", ha insistito.

Il vice ministro degli Esteri Sergey Ryabkov la scorsa settimana aveva spiegato che Mosca non ha mai avuto alcun programma per sviluppare quest'arma chimica. "Voglio affermare con totale certezza che l'Unione Sovietica o la Russia non hanno avuto programmi per sviluppare un agente tossico chiamato Novichok", aveva sottolineato.

Londra e i suoi alleati hanno accusato la Russia di essere dietro al tentato omicidio dell'ex spia nella città inglese di Salisbury, ma Mosca ha negato con fermezza qualsiasi coinvolgimento.

