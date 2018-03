Caso Skripal, scienziato russo ammette: ho lavorato al Novichok

Roma, 20 mar. - Uno scienziato russo ha ammesso oggi di avere lavorato a un programma ufficiale per produrre l'agente nervino utilizzato nel Regno unito per avvelenare l'ex spia Sergey Skripal e la figlia Julia, pur escludendo di fatto un coinvolgimento diretto della Russia in questo caso. Le ammissioni di Leonid Rink contraddicono comunque quanto sostiene ufficialmente Mosca, ovvero di non avere mai sviluppato il Novichok.

Rink ha detto a Ria Novosti di avere lavorato a un programma sostenuto dallo Stato fino all'inizio degli anni '90, aggiungendo che l'ex agente russo e la figlia sarebbero morti se Mosca fosse stata davvero coinvolta nel suo avvelenamento.

"Sono ancora vivi, il che significa che o non era affatto il sistema Novichok, o era mal concepito, somministrato con noncuranza", ha affermato lo scienziato. "Oppure", ha aggiunto, "subito dopo la somministrazione, gli inglesi hanno usato un antidoto, nel qual caso avrebbero dovuto sapere esattamente di quale veleno si trattava".