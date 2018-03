Siria, Isis espugna distretto a Sud Damasco: 36 governativi uccisi

Roma, 20 mar. - In Siria 36 combattenti filo-governativi sono stati uccisi in scontri a fuoco con jihadisti dello Stato islamico (Isis) che in un attacco a sorpresa sono riusciti a prendere il controllo di Qadam, un distretto a sud della capitale Damasco. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong che conta su una estesa rete di attivisti in tutto il Paese.

Nessun commento da parte del governo sul rapporto dell'ong che non ha potuto fornire cifre riguardo le vittime nelle file degli uomini del Califfato nero.

"L'Isis ha preso il pieno controllo di Qadam, e 36 militari governativi e combattenti lealisti sono stati uccisi", ha detto il direttore dell'ong, Rami Abdel Rahman, secondo il quale altre decine (di pro-governativi) sono rimasti feriti o catturati, oppure dispersi in azione.(Segue)