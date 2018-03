Corte europea diritti condanna Turchia per detenzione giornalisti

Roma, 20 mar. - La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha condannato la Turchia per la detenzione di due giornalisti, Mehmet Altan e Sahin Alpay, detenzione che non può essere considerata "normale" e "gestita per via legale".

Nei primi giudizi che riguardano i giornalisti incarcerati dopo il mancato golpe di luglio 2016, la Cedu evidenzia "violazioni" del "diritto alla libertà e alla sicurezza" e alla "libertà di espressione", tutelate dalla Convenzione europea dei diritti umani.

(fonte afp)