Mosca, 20 mar. - Vladimir Putin dopo la sua rielezione per un quarto mandato presidenziale non ha ancora ricevuto le congratulazioni del collega americano Donald Trump, ma "la notte porta consiglio", ha commentato stamane il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, lasciando intendere che a Mosca sono disposti ad aspettare e non c'è grande preoccupazione.

Ieri sera la Casa Bianca ha fatto sapere che non c'è per ora in agenda una telefonata 'post-elettorale' di Trump a Putin.