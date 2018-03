Schifani: Salvini lavori a governo c.destra,troppo diversi da M5s

Roma, 20 mar. - "Mi sembra difficile conciliare due programmi così differenti come M5S e Lega. Sono concezioni diametralmente opposte. E` difficile che noi si possa stare con M5s perché è difficile comporre un programma. Noi partiamo dal nostro programma. Salvini sta lavorando su un programma di centrodestra e poi chi vuole condividerlo si aggreghi". Così Renato Schifani, senatore di Forza Italia, poco fa ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch`io (Rai Radio 1).

"Circa i presidenti delle Camere noi non accettiamo veti. La Bongiorno è un`ottima collega, ma noi abbiamo i nostri candidati. C`è per esempio Paolo Romani, c`è anche Annamaria Bernini. Ma di nomi ce ne sono tanti: solo che il tema non è il nome, il tema è il metodo", conclude.