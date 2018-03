Coldiretti: al Sud negli invasa manca un terzo dell'acqua

Roma, 20 mar. - Nei principali invasi del sud Italia ci sono appena 1500 milioni di metri cubi di acqua, piu` di 1/3 in meno rispetto allo scorso anno e non è quindi ancora scongiurato il rischio siccità. E` quanto emerge da un monitoraggio Coldiretti su dati Anbi diffusi in occasione dell`ondata di maltempo che si è estesa alle regioni meridionali.

Le precipitazioni invernali - sottolinea la Coldiretti - sono importanti per ripristinare le riserve di acqua nelle montagne, nei laghi, nei bacini e nei terreni dopo un 2017 che ha fatto registrare il 27% di precipitazioni in meno in Italia secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Isac-Cnr. Ma al centro nord - continua la Coldiretti - la pioggia non stop della coda dell`inverno ha fatto saltare le semine dal granoturco alle barbabietole fino lenticchie e a rischio ci sono anche i meloni e gli ortaggi appena piantati. I terreni inzuppati di acqua - precisa la Coldiretti - stanno facendo morire le piantine per asfissia radicale e in molti casi sarà necessario ricorrere a nuove semine. A preoccupare - sostiene la Coldiretti - sono anche le conseguenze dell`abbassamento delle temperature sulla fioritura di mandorli, susini, peschi e albicocchi per la perdita dei prossimi raccolti che rischia di far salire ulteriormente la conta dei danni. Siamo infatti di fronte all`ultima perturbazione di un inverno che ha distrutto gli ortaggi in campo e provocato perdite consistenti nelle piante da frutto e soprattutto gli ulivi, con danni che potrebbero raggiungere i 300 milioni di euro su decine di migliaia di imprese agricole.