Governo, Guerini: no a referendum tra iscritti, è fuga in avanti

Roma, 20 mar. - "Il nostro elettorato va ascoltato. Ascolto tutti i giorni i nostri iscritti. Parlare di un referendum su un tema che ancora non esiste - un eventuale appoggio al M5s - mi sembra una fuga in avanti che non mi pare particolarmente utile. Il partito ha già espresso la sua posizione e cioè stare all`opposizione. Non c`è uno scontro interno al Pd sulla posizione da tenere in questo inizio di legislatura". Lo ha detto Lorenzo Guerini, coordinatore Pd, ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch`io (Rai Radio 1).