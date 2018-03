Governo, Follini: accordo Pd-M5s può salvare la legislatura

Roma, 20 mar. - In questo contesto "vedo due sole possibilità. Un accordo tra 5 Stelle e Lega per chiudere subito la legislatura, tornando al voto; o un accordo, assai più faticoso, tra 5 Stelle e Pd per salvarla, la legislatura". Lo afferma Marco Follini, in una intervista al Corriere della Sera, nella quale spiega che un governo Pd-5 Stelle potrebbe "avviare la 'costituzionalizzazione' della protesta. E dire agli elettori che il loro messaggio è arrivato a Palazzo. Ed è stato ascoltato". Anche se, quella tra Pd e M5s, "è un'alleanza innaturale, sofferta e più che controversa".

"La politica non è il set di My Fair Lady, dove il gentiluomo vittoriano trasforma la fioraia in una dama dell'alta società e se ne innamora. Ma una certa pedagogia - osserva - fa parte della nostra migliore tradizione repubblicana. E la ricerca del meno peggio scongiura almeno il rischio dell'ingovernabilità, che getterebbe altra benzina sul fuoco della sfiducia". "Il mio personale sentimento verso il M5s è di radicale contrarietà. Trovo insopportabile la loro attitudine a spargere sale su ogni ferita, e difendo a spada tratta la democrazia rappresentativa. Ma l'illusione di confinarli disegnando intorno a loro una barriera di filo spinato non è una virtù, e neppure una furbizia", conclude.