Intesa Sp, Barrese: da Banca territori credito +20% a gennaio

Roma, 20 mar. - La ripresa è in atto. Lo afferma Stefano Barrese, responsabile della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, in un'intervista al Sole 24 Ore, aggiungendo che a gennaio il credito erogato dalla rete del suo istituto è aumentato del 20% a quota 2 miliardi, rispetto allo scorso anno.

"Tuttavia - avverte Barrese - teniamo presente che imprenditori e mercati in prospettiva chiedono certezze. Dal confronto che abbiamo con gli imprenditori la nostra sensazione è assolutamente positiva Vediamo un fermento su più livelli, sia dal lato degli investimenti che delle governance aziendali, con molti progetti di apertura del capitale, di quotazione in borsa, di rafforzamento manageriale. Del resto, questo per molte imprese è un momento chiave in termini di passaggio generazionale".