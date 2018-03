Astaldi, prima classificata nella gara per la metro di Varsavia

Roma, 20 mar. - Astaldi è risultata prima classificata nell`ambito della gara indetta dalla Municipalità di Varsavia per l`aggiudicazione dei lavori per l`estensione della Linea 2 della Metropolitana di Varsavia, in Polonia. Il valore delle opere da realizzare è pari a oltre 310 milioni di euro (di cui il 50% in quota Astaldi, leader di un raggruppamento di imprese).

L`offerta, presentata in raggruppamento di imprese con la Società Gülermak (Turchia, in quota al 50%) prevede la progettazione e la costruzione della Tratta 3 Ovest della Linea 2 della Metropolitana di Varsavia dalla stazione C04 Powstanców Slaskich alla stazione tecnica Mory (STP) (deposito/officina). La durata dei lavori è prevista pari a 4 anni. L`aggiudicazione e la conseguente firma del contratto avverranno una volta effettuate le procedure di Legge.

Con questo nuovo progetto - si legge in un comunicato - diventano tre i lotti della Metropolitana di Varsavia affidati alla Astaldi. Il primo lotto, completato nel 2015, ha riguardato la tratta Rondo Daszynskiego-Dworzec Wilenski (6 chilometri di linea e 7 stazioni sotterranee), realizzata in raggruppamento di imprese con la stessa Gulermak e la società polacca PBDIM. Il secondo lotto, attualmente in fase di esecuzione, prevede la realizzazione di 3 chilometri di galleria scavati con TBM (Tunnel Boring Machine) e 3 stazioni sotterranee, inclusi gli impianti civili e ferroviari e l`armamento, lungo la tratta Dworzec Wilenski-Stazione C18.

La Polonia si conferma quindi un Paese di grandi opportunità per il Gruppo Astaldi, che vede nel Paese uno dei driver della propria crescita programmata e punta a consolidare nel mercato polacco un ruolo di player di riferimento, in particolare nel settore delle infrastrutture di trasporto.