Ilaria Alpi, Verini: ricerca verità non sia archiviata

Roma, 20 mar. - "Ventiquattro anni fa Ilaria Alpi e Miran Hrovatin vennero assassinati a Mogadiscio. Con il suo coraggioso lavoro di giornalista Ilaria aveva scoperto sporchi traffici di armi e rifiuti speciali all'ombra della allora Cooperazione Internazionale. Da allora è stata una storia di lotta per la verità e la giustizia, ostacolata da troppi depistaggi, omertà, false testimonianze. Sapere quello che successo davvero è una esigenza del Paese". Lo afferma Walter Verini, deputato del Partito Democratico.

"Non si può archiviare la ricerca della verità su una ferita ancora aperta. Per questo abbracciamo Luciana, donna coraggiosa e indomita, esempio per tutti coloro che non si rassegnano", conclude.