Francia, finanziamenti illeciti: fermato ex presidente Sarkozy -2

Roma, 20 mar. - Sarkozy viene ascoltato dalla polizia dell'Ufficio centrale per la lotta alla corruzione e ai reati finanziari e fiscali a Nanterre, vicino a Parigi. Secondo le fonti di Le Monde, diversi ex dignitari libici dell'era Gheddafi avrebbero cominciato a collaborare all'inchiesta in maniera più attiva, portando nuove prove sui sospetti finanziamenti illeciti.

Dalla pubblicazione nel maggio 2012 da parte del sito Mediapart di un documento libico che menzionava un presunto finanziamento da parte della Libia di Muammar Gheddafi della campagna di Nicolas Sarkozy, le indagini dei magistrati sono progredite considerevolmente, rafforzando i sospetti sulla campagna elettorale dell'ex capo dello Stato.

Nel novembre del 2016, durante le primarie del partito I Repubblicani, l'intermediario Ziad Takieddine aveva affermato di avere trasportato 5 milioni di euro in contanti da Tripoli a Parigi tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 per consegnarli a Claude Gueant (ex segretario generale dell'Eliseo) e poi a Nicolas Sarkozy, allora ministro dell'Interno. (Segue)