Kenya, ultimo maschio di rinoceronte bianco settentrionale è morto

Nairobi, 20 mar. - L'ultimo maschio di rinoceronte bianco settentrionale è morto in Kenya all'età di 45 anni e dunque restano vive soltanto due esemplari femminili di questa sottospecie. Lo hanno annunciato i suoi guardiani.

Sudan, questo il nome dell'animale, accusava da tempo problemi di salute legati all'età e, a seguito del grave peggioramento delle sue condizioni, "lo staff veterinario ha preso la decisione di sottoporlo a eutanasia", spiega una nota pubblicata dalla riserva Ol Pejeta del Kenya dove viveva. "Le sue condizioni di salute si sono significativamente deteriorate nelle ultime 24 ore; non riusciva più ad alzarsi e soffriva molto", ha precisato l'equipe di Ol Pejeta, riserva di 350 chilometri quadrati che si trova 200 chilometri a nord di Nairobi.

La morte di Sudan è sinonimo dell'estinzione della sua sottospecie. A meno che gli scienziati che hanno prelevato il suo materiale genetico riescano a sviluppare tecniche di fecondazione in vitro per concepire "baby rinoceronti in provetta" che saranno impiantati in una madre portatrice di un'altra sottospecie.

