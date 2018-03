Siria, Turchia vuole estendere offensiva: Usa "preoccupati"

Roma, 20 mar. - Gli Stati Uniti hanno messo in guardia la Turchia, loro alleato nella Nato, esprimendo "profonda preoccupazione" per la situazione ad Afrin, in Siria, dopo che Ankara ha annunciato la volontà di estendere la sua offensiva militare ad altre aree del Paese.

Assumendo il controllo della grande città di Afrin con l'aiuto dei rinforzi siriani alleati, "ci siamo lasciati alle spalle il passo più importante dell'operazione" lanciata lo scorso 20 gennaio nel Nordovest della Siria, ha dichiarato ieri Recep Tayyip Erdogan. "Ora, intendiamo proseguire questo processo fino alla distruzione totale di questo corridoio costituito da Minbej, Ain al Arab (nome di Kobané in arabo), Tal Abyad, Ras al Ain e Qamishli", ha aggiunto.

Washington ha espresso la sua "grave e crescente preoccupazione" per questa offensiva turca che ha distolto l'attenzione dalla lotta contro l'Isis, che "si è ricostituito in certe aree". Il dipartimento di Stato ha anche espresso "profonda preoccupazione (...) sulla situazione ad Afrin".

(fonte AFP)