Usa, Trump pronto a imporre dazi per 60 miliardi alla Cina

New York, 20 mar. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si sta preparando a imporre un pacchetto da 60 miliardi di dollari in dazi contro Pechino, continuando con la sua politica di attacco nei confronti della Cina che, secondo lui, sarà così punita per la violazione delle proprietà intellettuali americane e creerà più posti di lavoro negli Stati Uniti.

Il pacchetto di dazi, che Trump intende svelare entro venerdì, è stato confermato al Washington Post da quattro funzionari dell'amministrazione Trump.

(segue)