Usa verso altro shutdown se Congresso non trova nuovo accordo

New York, 20 mar. - Gli Stati Uniti rischiano un altro blocco delle attività del governo se il Congresso non riuscirà a trovare un nuovo accordo entro la mezzanotte di questo venerdì. Entro quella data i politici devono trovare una intesa sulla spesa federale o andare incontro a il terzo shutdown dell'anno. I negoziati sono in corso in queste ore e prevedono un finanziamento da 1.300 miliardi di dollari che basteranno fino alla fine di settembre di quest'anno. Le discussioni tra le due parte sembra che si trovino in una fase di stallo, scrivono i media americani.

Ovviamente ci sono delle scorciatoie: se il Congresso non riuscirà ad arrivare a un accordo definitivo, potrebbe approvare una nuova legge con la quale finanziare il governo solo per qualche settimane, cercando di guadagnare tempo. I repubblicani e i democratici potrebbero usare questo momento per far approvare alcuni provvedimenti, prima che inizi la campagna elettorale per le elezioni di Midterm di novembre.

(segue)