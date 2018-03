Cnh: l'ad Tobin si dimette, Neilson nominato Ceo ad interim -2

Roma, 19 mar. - "Rich e io - afferma il presidente di Cnh Industrial, Sergio Marchionne - abbiamo lavorato insieme per oltre vent'anni in diverse aziende e settori industriali e gli auguro tutto il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera. Una delle più importanti qualità di un leader, e di quelle che durano nel tempo, è lo sviluppo delle persone che guida. Rich ha lavorato duro nel costruire in Cnh Industrial una forte squadra, di cui fa parte Derek Neilson, che opererà come Ceo ad interim mentre il consiglio d'amministrazione procederà all'individuazione di un nuovo Ceo".

"Derek - aggiunge Marchionne - porta con sè una vasta esperienza sui prodotti e sul profilo geografico dell'azienda e assicurerà una transizione nella continuità mentre finalizziamo la nostra decisione sulla posizione di Ceo, attraverso il processo di governance del consiglio di amministrazione".