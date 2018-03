Aramco fa un passo indietro, quotazione solo in Arabia Saudita

New York, 19 mar. - L'Arabia Saudita fa un passo indietro rispetto al progetto di quotare il colosso petrolifero di stato Saudi Aramco in tutto il mondo. Secondo l'agenzia Dow Jones, Aramco per ora sarà quotata solo sulla Borsa del paese arabo. Il regime saudita infatti sta ancora valutando come e se quotare il gruppo anche sulle altre piazze internazionali.

Secondo le fonti di Dow Jones i rischi legali di una quotazione negli Stati Uniti sarebbero troppo grandi per il governo saudita, tanto da aver spinto i vertici a fermare il progetto. Il principe ereditario Mohammed bin Salman è arrivato negli Stati Uniti, a Houston in Texas, e domani incontrerà alla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump. Non ci sarà alcun annuncio da parte di Salman, assicurano le fonti.