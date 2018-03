Diplomazia, Alfano introduce 1a edizione "Premio Diplomatia 2018"

Roma, 19 mar. - "L`Italia è una vera superpotenza della Cultura. L`attitudine al dialogo, l`approccio rispettoso delle diverse identità culturali, la naturale vocazione per il pluralismo sono gli elementi alla base della nostra diplomazia culturale e in generale dell`azione diplomatica italiana". Con queste parole il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, introduce la prima edizione del Premio "Diplomatia per la Cultura", iniziativa organizzata dall`Associazione Diplomatia con il patrocinio della Farnesina, che avrà luogo questa sera alle 19 nella splendida cornice romana di Villa Madama. In qualità di ospite d`onore, Alfano terrà un indirizzo di saluto, prima di cedere la parola al presidente di Diplomatia, ambasciatore Giovanni Castellaneta, che illustrerà l`iniziativa promossa da un`associazione che da oltre 25 anni è impegnata a favore della collaborazione tra Istituzioni e società civile, tramite il rafforzamento del dialogo tra il mondo diplomatico e l`impresa.

Per Alfano "diplomazia culturale e diplomazia economica lavorano fianco a fianco: il nostro Paese è un punto di riferimento imprescindibile in tutto il mondo anche per le tante eccellenze che, nei campi della moda, del design, della cucina e dei territori, rinviano al concetto di "Vivere ALL`italiana".

"La Farnesina, tramite la sua rete diplomatico-consolare e degli Istituti di Cultura, ha realizzato nel 2017 oltre 7.000 iniziative di promozione integrata: se l`export italiano è cresciuto del 7,4%, toccando quasi i 450 miliardi di euro, è merito anche della diffusione del nostro brand, e dei concetti di bellezza, creatività e capacità tecnologica che vi sono associati", conclude il capo della nostra Diplomazia, confermando infine la prosecuzione dell`impegno della Farnesina anche negli anni a venire, "in strettissima sintonia con il Sistema Paese nel suo complesso".