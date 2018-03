Roma, 19 mar. - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto oggi che intende tagliare la spesa militare, all'indomani della vittoria alle elezioni presidenziali.

"Abbiamo piani per decrescere la nostra spesa per la difesa sia questo sia il prossimo anno", ha detto Putin. "Ma - ha aggiunto - questo non porterà a una difesa della capacità di difesa del nostro paese".