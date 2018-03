Pd, Martina: dobbiamo rompere meccanismi autoreferenziali

Napoli, 19 mar. - "Non ho risposte facili. Chiedo una mano a tutti. Pluralità è unita devono stare insieme in un grande partito. Dobbiamo rompere i meccanismi autoreferenziali che abbiamo vissuto ovunque, non solo qui". Questo il messaggio più forte che il segretario reggente del Pd Maurizio Martina lancia all'Assemblea del circolo di Fuorigrotta a Napoli, la prima delle 6mila che il partito avvia dopo la sconfitta del 4 marzo.

Martina ammette la pesante sconfitta, usa ripetutamente la parola la "umiltà". Rivendica, al contempo, con orgoglio il lavoro fatto negli ultimi tre governi della legislatura appena finita: "Sento il peso della responsabilità che il Pd si è assunto in questi anni con le esperienze di governo. Da quello di Letta a quelli di Renzi e di Gentiloni. È stata una pagina utile e positiva nell'esperienza del centrosinistra".

Ampia l'analisi sulla vittoria di una parte specifica del centrodestra. "La destra ha saputo cambiar pelle prima di noi - dice - riuscendo a comprendere i bisogni di identità e di protezione che sono scaturiti dalla seconda fase della globalizzazione". Per Martina è stata questa consapevolezza alla base del "prima gli italiani" di Salvini. "Un grande tema - sottolinea - che la nostra comunità non ha colto". Ribadisce più volte che fare l'opposizione per il Pd "non è una resa o un 'rompete le righe'". "Da Napoli - ha concluso - dico: non possiamo rinunciare. Dobbiamo lavorare insieme sfidando anche questo sindaco per una proposta di cambiamento della città".