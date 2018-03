Russia, Macron si congratula con Putin per vittoria elettorale

Roma, 19 mar. - Il presidente francese Emmanuel Macron s'è congratulato oggi con Vladimir Putin per la sua rielezione nelle presidenziali russe di ieri, ma ha anche definito "inaccettabile" l'avvelenamento di Sergei Skripal e della figlia Yulia, in Gran Bretagna, che secondo Londra sarebbe stato un attacco al gas nervino condotto per ordine di Mosca.

Macron, secondo un comunicato dell'Eliseo, ha "indirizzato alla Russia, al popolo russo, a nome della Francia, i suoi auguri per il successo della modernizzazione politica, democratica, economica e sociale del paese". Il presidente francese ha anche ricordato la sua affezione "a un dialogo costruttivo tra la Russia, la Francia e l'Europa".

Sul caso Skripal, Macron ha definito "inaccettabile" l'uso del gas nervino e ha invitato le autorità russe a fare luce sulle responsabilità" dell'attacco di Salisbury, oltre a "riprendere fermamente il controllo di ogni programma che non sia stato dichiarato all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche".

Macron ha anche espresso "grande preoccupazione" sulla situazione di Afrin , in Siria, e ha chiesto a Mosca di "fare il massimo degli sforzi perché cessino i combattimenti e le perdite tra i civili".