Cambridge Analytica: neghiamo fortemente quanto detto dai media

New York, 19 mar. - "Neghiamo fortemente quanto sostenuto dai media. I dati non usati nel servizio che abbiamo dato nella campagna elettorale di Trump". Lo si legge in una nota pubblicata da Cambridge Analytica, la società di consulenza che avrebbe usato i dati di oltre 50 milioni di utenti statunitensi di Facebook prima delle elezioni presidenziali americane del 2016. Il gruppo fondato da Robert Mercer, ricco donatore conservatore e finanziatore di Breitbart, ha lavorato con Donald Trump nel corso della campagna elettorale del 2016.

Lo scandalo che sta facendo crollare Facebook in borsa è stato rivelato da una inchiesta di New York Times e Observer, basate sul racconto del loro informatore, Christopher Wylie, che partecipò alla fondazione e allo sviluppo della società.