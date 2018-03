Udine, 19 mar. - "Ho ascoltato, perchè il mio mestiere è ascoltare, datemi ancora qualche ora". Così Matteo Salvini, leader della Lega, sulla scelta del candidato del Centrodestra alla presidenza del Friuli Venezia Giulia.

Venerdì scorso era stato indicato l'ex presidente Renzo Tondo, ma per motivi opposti, la base del Carroccio e quella di Forza Italia, in parte anche Fdi, sono in subbuglio, come hanno dimostrato i trattori davanti alla sede della Lega a Reana del Roiale, vicino a Udine.