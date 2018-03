Gasparri: Balzerani deve andare in galera e non a fare tribune

Roma, 19 mar. - "Leggo sulle agenzie altre affermazioni deliranti dell`assassina Barbara Balzerani, esponente di punta della banda terroristica denominata Brigate rosse. Ha offeso tutti: governo, vittime, giornalisti, con un`arroganza meritevole più della galera che della tribuna da conferenziera. Mi chiedo perché questa gente, condannata all`ergastolo, ha avuto il premio di uscire dal carcere e di andare in giro a seminare odio e violenza verbale. La Balzerani dovrebbe finire dentro una cella i suoi giorni invece di andare in giro ad offendere la gente perbene. Ha denigrato le forze di polizia, i familiari delle vittime, chi fa informazione, fingendo di dimenticare che è un`assassina e non una reduce di guerra. Una persona che gode di un`immeritata libertà grazie all`eccesso di generosità di uno Stato che invece gente così dovrebbe lasciarla nell`unico posto in cui merita di stare: il carcere". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).