Facebook assume gruppo esterno per inchiesta Cambridge Analytica

New York, 19 mar. - Facebook ha annunciato di aver assunto un gruppo esterno per fare "un'indagine completa" sul caso di Cambridge Analytica. "Stiamo muovendoci per verificare l'accuratezza di questa affermazione. Siamo impegnati per rafforzare in modo vigoroso le nostre politiche per proteggere le informazioni delle persone", ha detto il colosso dei social network in una nota.

Secondo le rivelazioni della talpa Christopher Wylie la società di consulenza e di ricerca Cambridge Analytica ha raccolto e usato i dati di oltre 50 milioni di utenti statunitensi di Facebook prima delle elezioni presidenziali americane del 2016. Lo ha rivelato una inchiesta di New York Times e Observer basate sul racconto del loro informatore, che partecipò alla fondazione e allo sviluppo della società che ha lavorato per Donald Trump.