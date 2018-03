Udine, 19 mar. - "Ho fatto per iscritto le congratulazioni al presidente Putin perché è uno che ha le idee chiare su questa terra". Lo ha dichiarato il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini, oggi durante un incontro a Udine presso il Palamostre.

"Le sanzioni economiche contro la Russia sono una follia - ha concluso Salvini -. Io voglio lavorare per la pace e non per la guerra".