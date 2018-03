Spagna, donna presa in ostaggio in consolato del Mali a Barcellona

Barcellona (Spagna), 19 mar. - Un cittadino del Mali ha preso in ostaggio una donna all'interno del consolato del Mali a Barcellona, in Spagna. Lo ha annunciato la polizia locale.

Una portavoce della polizia regionale della Catalogna ha precisato che i poliziotti sono stati informati nel pomeriggio che "una donna è trattenuta contro la sua volontà nel consolato del Mali a Barcellona".

Il sequestratore è un maliano e i poliziotti stanno ancora negoziando con lui. Secondo i media spagnoli, la donna è la moglie del console onorario del Mali e il suo aggressore chiede dei documenti per sé per poter tornare in Mali.

(fonte AFP)