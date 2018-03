Cgil: condanna per scritte contro Biagi e svastiche Massa Carrara

Roma, 19 mar. - La Cgil esprime una "ferma condanna" per le scritte contro Marco Biagi all'università di Modena e le svastiche alla Camera del lavoro di Massa Carrara. "Condanniamo con fermezza - afferma la segreteria nazionale - le odiose scritte comparse sui muri dell'università di Modena che infangano la memoria di Marco Biagi nel giorno del 16esimo anniversario del suo assassinio da parte delle Brigate Rosse. Nessun revisionismo storico è accettabile: la condanna del terrorismo è stata, è e sarà da parte nostra totale, netta e senza possibili mediazioni".

"Oggi - aggiunge il sindacato - alcuni provocatori hanno disegnato in pieno giorno delle svastiche sull'ingresso della Camera del lavoro di Massa Carrara. Siamo in presenza dell'ennesimo atto di provocazione nazifascista che punta a intorbidire il clima nel paese. Anche in questo caso non possono esserci dubbi: la Cgil è stata, è e sarà sempre un baluardo contro ogni riproposizione della violenza e della cultura fascista e nazista".

"In una fase politica e sociale difficile per il paese - aggiunge Corso Italia - serve l'unità di tutte le forze democratiche per difendere la coesione sociale e riaffermare i valori della nostra Costituzione".