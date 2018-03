Russia, presidenziali: Ue critica dopo violazioni segnalate da Osce

Bruxelles, 19 mar. - L'Unione Europea ha criticato le violazioni segnalate dagli osservatori dell'Osce durante le elezioni presidenziali russe, in particolare la mancanza di concorrenza e le pressioni sugli oppositori, e ha chiesto di porvi rimedio.

"L'elezione si è svolta in un ambiente giuridico e politico troppo controllato, caratterizzato da una continua pressione sulle voci critiche (...) Noi ci aspettiamo dalla Russia che affonti le violazioni e lacune segnalate dalla missione dell'Osce", ha indicato la dichiarazione dell'Ue, "La missione di osservazione dell'Osce ha registrato limitazioni alla libertà di riunione, di associazione e di espressione, oltre che della registrazione dei candidati, che hanno limitato il margine di manovra per l'impegno politico e che si sono tradotte in mancanza di reale concorrenza".

(fonte AFP)