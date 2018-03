Lega, Fedriga: non cerchiamo accordi per avere poltrone

Udine, 19 mar. - "Ci dicono che cerchiamo accordi con tutti solo per avere delle poltrone. Non è così, non è vero. Il nostro è un impegno elettorale perché vogliamo guardare in faccia tutti i cittadini che ci hanno votato". Lo ha dichiarato, oggi a Udine per un incontro al Palamostre, il deputato della Lega, Massimiliano Fedriga. All'incontro era presente anche il segretario della Lega, Matteo Salvini.

"Ringrazio Matteo Salvini per quello che ha fatto, ha fatto un miracolo per salvare il nostro Paese", ha concluso il deputato leghista.