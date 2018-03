Usa, Miranda di Sex and the City si candida a governatrice di NY

New York, 19 mar. - Cynthia Nixon ha annunciato la candidatura alle primarie democratiche per diventare governatrice dello Stato di New York. Se il nome è forse poco conosciuto in Italia, lo è molto di più il ruolo interpretato in 'Sex and the City', quello di Miranda. L'attrice ha dato l'annuncio ufficiale oggi, su Twitter: "Amo New York e oggi annuncio la mia candidatura a governatrice". Le indiscrezioni sulla sua candidatura giravano da tempo negli Stati Uniti.

New York è uno Stato con una netta maggioranza democratica, per cui la vera sfida sarà quella delle primarie del 13 settembre. L'attrice, che è da tempo un'attivista dell'ala più progressista del partito e combatte per i diritti della comunità Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e Transgender), sfiderà il governatore in carica, Andrew Cuomo. Il primo sondaggio del Siena College non è incoraggiante: Cuomo avrebbe il 66% delle preferenze, Nixon il 19 per cento.