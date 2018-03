Trump: saremo duri con spacciatori, questo include pena di morte

New York, 19 mar. - "Nel corso della loro vita gli spacciatori uccidono centinaia di persone. Saremo duri con gli spacciatori, essere duri significa anche usare la pena di morte". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, parlando dal New Hampshire dove ha presentato il suo programma per combattere la crisi degli oppioidi. "Non voglio lasciare il mio incarico tra sette anni senza che nulla sia cambiato", ha continuato Trump.

Il presidente ha parlato di crisi della droga e non solo degli oppioidi. Trump ha inoltre detto che con il dipartimento di Giustizia sta anche lavorando per individuare i casi di "prescrizione facile" degli oppiacei, sostenendo che a livello federale farà anche causa alle aziende produttrici se è necessario. "Spenderemo molti soldi per fare pubblicità spiegando quanto queste medicine sono pericolose", ha detto.

Trump infine ha presentato il nuovo sito www.crisisnextdoor.gov nel quale saranno raccolte le storie di dipendenza da droghe. Il suo discorso si è chiuso parlando ancora una volta del muro lungo il confine con il Messico ("da dove arriva la maggior parte della droga") che ha promesso di costruire: "Terrà quella dannata droga fuori", ha detto. E ancora Trump ha attaccato le città santuario, che secondo il presidente proteggono centinaia di spacciatori arrivati illegalmente in Usa.