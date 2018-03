Pensioni, Inps: costo cumulo professionisti a carico delle Casse -2

Roma, 19 mar. - L'Inps - informa un comunicato - ha stimato un costo per la gestione dei pagamenti di queste pensioni, determinato in base a una valutazione statistica delle attività necessarie alla gestione amministrativa delle stesse. Si tratta esclusivamente di oneri diretti, che riguardano cioè le spese del personale utilizzato in attività legate alla gestione del pagamento della pensione come, ad esempio, il cambio dell'ufficio pagatore o il cambio dell'iban, la gestione delle trattenute o di eventuali cessioni del quinto. Sono esclusi da questo calcolo tutti gli oneri relativi alla realizzazione di piattaforme informatiche e all'impiego dei sistemi informatici, così come quelli di corrispondenza, che sono interamente a carico dell'Istituto.

Il direttore generale ha ricordato che l'Inps non ha ricevuto alcun finanziamento dal Governo per la copertura di questi costi, perché la norma finanzia solo i maggiori oneri di spesa previdenziale.

L'incontro si è concluso con l'impegno da parte dell'Istituto a invitare formalmente le singole casse a sottoscrivere la convenzione quadro predisposta da Inps e Adepp. La delegazione del Comitato per il cumulo gratuito, nel ringraziare il Direttore Generale dell'Inps per i chiarimenti forniti, ha espresso apprezzamento per la disponibilità mostrata dall'Istituto ed ha affermato che si farà carico di sensibilizzare i vertici delle rispettive casse.