Pensioni, Inps: costo cumulo professionisti a carico delle Casse

Roma, 19 mar. - L'Inps ritiene che il costo delle pratiche delle pensioni pagate in regime di cumulo ai professionisti che hanno versato contributi sia all'Inps sia alle casse professionali, debba essere sostenuto dagli Enti coinvolti nella liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di pensione erogate. Tale onere andrebbe versato una tantum, al momento dell'effettiva liquidazione della quota di pensione, così come richiesto dalle Casse, a differenza di quanto auspicato dall'Inps che avrebbe preferito dilazionarne, anche su base mensile, il pagamento. E' quanto indicato dal direttore generale dell'Inps, Gabriella di Michele, che insieme ad alcuni dirigenti dell'Istituto ha incontrato una delegazione del Comitato per il cumulo gratuito, guidata dal presidente Marco Nicoletti, accompagnata dal senatore Nunzia Catalfo del Movimento 5 stelle.

La liquidazione delle pensioni in regime di cumulo per i professionisti che hanno versato contributi sia all'Inps sia alle casse professionali, disciplinato nelle linee generali dalla convenzione quadro recentemente predisposta da Inps e Adepp, comporta oneri di gestione per le attività necessarie all'attivazione, alla gestione e alla manutenzione delle procedure amministrative.

(Segue)