Ascani (Pd): Di Maio parla di governo ma non ha i numeri

Roma, 19 mar. - "Abbiamo spesso criticato Di Maio per i suoi problemi scolastici in italiano. Ma forse abbiamo sottovalutato le sue difficoltà con la matematica. Da quindici giorni infatti Di Maio ci spiega tutto del futuro governo che vorrà guidare ma si dimentica un piccolo particolare: con quali voti? La matematica non è un`opinione. I cinque stelle hanno preso il 32%. Il Pd ha già detto che starà all`opposizione e che mai darà la fiducia a un governo Di Maio. La Lega non sembra disponibile. E allora? Oggi Di Maio ha detto che, bontà sua, sui ministri parlerà con Mattarella. Ma sui numeri con chi parlerà? Attendiamo fiduciosi". Lo afferma Anna Ascani, deputata del Pd.