Facebook crolla a Wall Street su Caso Cambridge Analytica -3

New York, 19 mar. - I parlamentari vogliono spiegazioni da Mark Zuckerberg, restato pubblicamente in silenzio. Adam Schiff, il capogruppo democratico alla commissione Intelligence della Camera statunitense, ha detto che Facebook dovrà spiegare come le informazioni di utenti privati siano finite a un accademico legato alla Russia. Facebook ha già testimoniato negli Stati Uniti sull'uso della sua piattaforma da parte della propaganda russa durante le scorse elezioni presidenziali.

Wylie, che ha lavorato per Cambridge Analytica fino al 2014, ha raccontato all'Observer che "loro non sono interessati alle regole. Per loro è una guerra, e tutto è consentito. Vogliono combattere una guerra culturale in America. E Cambridge Analytica deve essere l'arsenale di armi per combattere quella guerra culturale". Una guerra che vedrebbe in prima linea Robert Mercer, ricco donatore conservatore, Stephen Bannon, l'ex stratega capo alla Casa Bianca, e l'alt-right, il movimento di estrema destra che con il suo sostegno ha garantito la vittoria di Trump. La società fu messa sotto contratto da Trump nel giugno 2016 e pagata oltre 6,2 milioni di dollari; i suoi manager hanno sempre negato di aver usato i dati di Facebook per la campagna elettorale dell'attuale presidente.

"Abbiamo sfruttato Facebook - ha aggiunto Wylie all'Observer - per raccogliere milioni di profili delle persone. E costruire modelli per sfruttare quello che sapevamo su di loro e puntare ai loro demoni interiori. Queste erano le basi su cui l'intera società era stata costruita". Aver avuto accesso a oltre 50 milioni di profili su Facebook significa aver avuto la possibilità di conoscere circa un terzo degli utenti attivi in Nordamerica e quasi un quarto dei potenziali elettori statunitensi. "Hanno giocato con un intero Paese, con la psicologia di un intero Paese, senza il consenso delle persone e senza che ne fossero consapevoli, e lo hanno fatto durante un processo democratico" ha aggiunto Wylie.