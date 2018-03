Facebook crolla a Wall Street su Caso Cambridge Analytica -2

New York, 19 mar. - Cambridge Analytica è una società che ha lavorato per la campagna elettorale del presidente statunitense Donald Trump e avrebbe usato i dati sugli utenti di Facebook raccolti nel 2014 per costruire un sistema capace di predire e influenzare le scelte alle elezioni del 2016. Dati ottenuti attraverso una app di nome thisisyourdigitallife, ideata dal professor Aleksandr Kogan della Cambridge University e a cui si accedeva tramite il login su Facebook; Kogan è anche professore dell'Università di San Pietroburgo e ha ricevuto fondi dal governo russo per una ricerca sugli stati emotivi degli utenti di Facebook.

Attraverso la sua società Global Science Research, in collaborazione con Cambridge Analytica, centinaia di migliaia di utenti sono stati pagati per rispondere a un test sulla personalità e hanno dato il consenso alla raccolta dei loro dati per uso accademico. La app, però, ha raccolto le informazioni degli amici su Facebook di chi aveva partecipato al test, arrivando così a ottenere i dati di decine di milioni di persone. Le norme di Facebook, però, permettono la raccolta di dati sugli amici solo per migliorare l'esperienza degli utenti nelle app e vieta che i dati stessi siano usati per pubblicità o che siano ceduti a terzi, come successo in questo caso. Dopo la pubblicazione dell'inchiesta, Facebook ha sospeso dalla piattaforma Cambridge Analytica e Kogan, perché non avrebbero cancellato i dati in loro possesso senza autorizzazioni, come chiesto due anni fa, dopo un'inchiesta del Guardian.

Proprio questo ritardo di Facebook, che oltretutto non ha mai avvisato gli utenti dell'uso improprio dei loro dati, sta provocando grosse polemiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, visto che la Cambridge Analytica ha lavorato anche alla campagna elettorale per la Brexit. (segue)

