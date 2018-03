Facebook crolla a Wall Street su Caso Cambridge Analytica

New York, 19 mar. - Le rivelazioni di Christopher Wylie sull'uso non autorizzato dei dati di oltre 50 milioni di utenti statunitensi di Facebook da parte della Cambridge Analytica non potevano certo passare inosservate nel primo giorno di contrattazioni a Wall Street, dopo la pubblicazione dell'inchiesta di New York Times e Observer basate sul racconto del loro informatore, che partecipò alla fondazione e allo sviluppo della società che ha lavorato per Donald Trump.

Il titolo del social network sul Nasdaq soffre sin dall'apertura delle contrattazioni ed è arrivato a cedere oltre il 7%, trascinando con sé l'indice tecnologico, che subisce un calo intorno al 2,50 per cento. Per Facebook, potrebbe essere la giornata peggiore in Borsa degli ultimi sei anni. (segue)