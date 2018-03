Usa: il capo di gabinetto Kelly sceglie uomo di Kushner come vice

New York, 19 mar. - John Kelly, capo di gabinetto della Casa Bianca, ha scelto un uomo fidato di Jared Kushner come suo vice. La scelta appare come un segnale di distensione di Kelly nei confronti del genero del presidente statunitense, Donald Trump, con cui non sono mancate le tensioni in questi mesi.

L'uomo scelto è Chris Liddell, ex manager di Microsoft e General Motors, attualmente direttore delle iniziative strategiche della Casa Bianca, che sarà il nuovo vice per il coordinamento politico. Lo scorso anno, Liddell era entrato nell'amministrazione per lavorare nell'ufficio dell'Innovazione americana di Kushner.