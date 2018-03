Pena morte, Corte Usa respinge appello a valutare costituzionalità

New York, 19 mar. - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di non accogliere la richiesta di valutare l'ipotesi di limitare o vietare la pena di morte perché incostituzionale. Gli avvocati di un uomo condannato a morte in Arizona sostenevano che lo Stato avesse ampliato così tanto l'elenco dei crimini che possono portare alla condanna a morte da rendere potenzialmente condannabile qualsiasi persona colpevole di un omicidio di primo grado; per gli avvocati, l'Arizona violerebbe l'Ottavo emendamento della Costituzione, che vieta pene crudeli e inusitate. Allo stesso modo, la pena di morte in sé violerebbe l'Ottavo emendamento e così gli avvocati avevano lanciato la sfida contro l'intero sistema negli Stati Uniti.

La Corte Suprema fermò le esecuzioni nel 1972 in seguito al caso Furman V. Georgia, per poi dare di nuovo il via libera nel 1976. Recentemente, due giudici della Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg e Steven Breyer, hanno detto che la Corte dovrebbe riesaminare la pena di morte, ma gli altri sette non hanno mostrato di condividere questa opinione.

Nel 2017, sono state eseguite 23 condanne a morte in tutti gli Stati Uniti; dal 1991, solo nel 2016 c'erano state meno esecuzioni. I sondaggi mostrano che il sostegno alla pena di morte è ai minimi storici: secondo l'ultima rilevazione di Gallup, sarebbe favorevole solo il 55% della popolazione; nel 1994, l'approvazione era all'80 per cento.