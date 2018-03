Libia, figlio di Gheddafi si candida ufficialmente a presidenziali

Roma, 19 mar. - "La Salvezza della Libia". Con questo slogan, Seif al Islam, figlio del defunto dittatore libico Muammar al Gheddafi si è candidato oggi ufficialmente alle elezioni presidenziali del Paese nordafricano, come hanno riportato diversi media arabi.

In una conferenza stampa tenuta nella capitale tunisina Tunisi, il capo della campagna elettorale di Seif al Islam Aymen Buras, nel dare l'annuncio della candidatura ha illustrato il programma politico del secondogenito di Gheddafi spiegando che si tratta di "un piano per la Salvezza nazionale completo politicamente, economicamente e socialmente e sarà aperto a tutte le componenti locali, regionali e internazionali", senza esclusione di sorte; ovvero di quei Paesi che hanno danneggiato le loro relazioni con noi nel 2011".

"Il programma comprende anche un progetto per la riconciliazione, l'amnistia, e un dialogo libico-libico; fare sottoporre tutti all'autorità della Giustizia e le norme sociali al fine di rivelare i capitoli di complotto ordito contro la patria per far sapere al mondo la verità del permanente odio crociato contro l'Islam e la verità dell'avidità sulle risorse del popolo libico e della ricchezza del Paese", ha aggiunto il portavoce.